Трамп назвал сроки «шатдауна» правительства США

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Дональд Трамп

Приостановка работы правительства США продержится до тех пор, пока не решится вопрос о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

Речь идёт о сумме в $5 млрд из бюджета страны, заявил президент США Дональд Трамп. Он утверждает, что сотни тысяч федеральных служащих, отправленных из-за «шатдауна» в неоплачиваемый отпуск, также мечтают о строительстве стены, информирует The Hill.

Отказываться от своей идеи американский лидер не намерен, так как это было одним из его ключевых предвыборных обещаний. Тем временем работу Конгресс начнет после Рождества. Ближайшее заседание состоится 27 декабря.

Как сообщал News.ru, Дональд Трамп отказался от поездки на рождественские каникулы. Он намерен продолжить в Вашингтоне работу над утверждением бюджета. Изначально американский лидер планировал провести 16 дней на своей вилле во Флориде.