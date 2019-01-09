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Трамп назвал сроки окончания шатдауна в США

Дональд Трамп Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что работа правительства возобновится в ближайшие дни. В телеобращении к нации глава Белого дома заявил, что в среду встретится с лидерами Конгресса, чтобы обсудить возобновление финансирования.

По словам Трампа, проблему можно будет решить только в том случае, если демократы примут закон о расходах. Эта ситуация может быть разрешена на встрече за 45 минут, цитирует американского президента телеканал CNN.

Ещё одной темой обращения стало строительство стены между США и Мексикой. Ситуацию на границе Трамп назвал гуманитарным кризисом, подчеркнув, что нелегальная миграция угрожает тысячам американцев. В качестве примера президент привёл несколько жестоких убийств, совершённых нелегалами на территории США. Президент призвал правительство выделить на постройку заграждения $5,7 млрд, отметив, что стена быстро себя окупит, в том числе за счёт недавно подписанного торгового соглашения с Мексикой. Кроме того, Трамп заявил, что готов пойти демократам на уступки и согласен на то, чтобы стена была из стали, а не из бетона.

Как писал News.ru, шатдаун, который начался 22 декабря, может стать одним из самых продолжительных в истории США. При Трампе правительство приостанавливает работу уже во второй раз. Впервые это произошло в январе 2018 года и было также связано со строительством  стены на границе с Мексикой. Тогда шатдаун продлился меньше двух дней.

9 января Конгресс США не смог принять закон о введении санкций против России, Сирии и Ирана. Сенаторы-демократы отказались поддерживать любые законопроекты, не связанные с прекращением работы правительства.


#сша #Трамп #обращение #шатдаун
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