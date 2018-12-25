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Трамп назвал ребёнка маргиналом из-за веры в Санту

Дональд Трамп Olivier Douliery/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Семилетние дети, проживающие в Америке, обязаны знать, что Санта-Клауса не существует, заявил президент США Дональд Трамп в разговоре со школьником.

Американский лидер и его супруга Мелания Трамп провели традиционный рождественский телефонный разговор с детьми. Они должны были рассказать маленьким американцам о том, где сейчас находится Санта-Клаус.

В ходе этого мероприятия до Трампа дозвонился 7-летний мальчик по имени Коулман, который рассказал, что верит в Санту. Президент ответил ребёнку, что это «маргинально, потому что семь лет — крайний срок, чтобы верить в Санту», затем улыбнулся и сказал: «Ну, развлекайся».

Его слова разозлили многих американцев. Журналисты считают, что Трамп посмеялся над ребёнком и назвал его маргиналом за веру в новогоднее волшебство.

Мелания Трамп не рассказывала детям о том, что Санта-Клауса не существует. Вместо этого первая леди США мило общалась с маленькими американцами и рассказывала им, где он сейчас находится, информирует «Ридус».

Объединённое командование ПВО США и Канады (NORAD) начало отслеживать передвижение Санта-Клауса по планете. Военные занимаются этим с 1955 года. Согласно их данным, волшебные сани уже успели пролететь над Москвой и Санкт-Петербургом. Маршрут традиционного кругосветного путешествия Санты американские военные в режиме прямой трансляции публикуют в Twitter. Узнать, куда он отправится дальше, можно по телефону горячей линии, писал News.ru.


#дональдтрамп #сша #новыйгод #рождество #Санта-Клаус
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