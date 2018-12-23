Трамп назвал позёром представителя по ИГ

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление ушедшего в отставку спецпредставителя США в коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой И Г Бретта Макгерка.
«Бретт Макгерк, которого я не знаю, был назначен президентом Обамой в 2015 году. Он должен был уйти в феврале, но ушёл в отставку прямо перед этим. Позёр? Лживые СМИ делают громкую новость из ничего!» — написал Трамп в Twitter.
Как писал ранее News.ru, Бретт Макгурк подал в отставку вслед за главой Пентагона Джеймса Мэттиса. Причиной ухода Макгерка стало несогласие с решением президента вывести американские войска из Сирии.