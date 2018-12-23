Трамп назвал позёром представителя по ИГ

https://news.ru/storage/news/2df9068da15f207557f6cb5d94a2400b/b192bac4-282f-4340-b448-3da6bf5bff41_850.jpg Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление ушедшего в отставку спецпредставителя США в коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой И Г Бретта Макгерка.

«Бретт Макгерк, которого я не знаю, был назначен президентом Обамой в 2015 году. Он должен был уйти в феврале, но ушёл в отставку прямо перед этим. Позёр? Лживые СМИ делают громкую новость из ничего!» — написал Трамп в Twitter.

Как писал ранее News.ru, Бретт Макгурк подал в отставку вслед за главой Пентагона Джеймса Мэттиса. Причиной ухода Макгерка стало несогласие с решением президента вывести американские войска из Сирии.