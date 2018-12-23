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Трамп назвал позёром представителя по ИГ

Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление ушедшего в отставку спецпредставителя США в коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой И Г Бретта Макгерка.

«Бретт Макгерк, которого я не знаю, был назначен президентом Обамой в 2015 году. Он должен был уйти в феврале, но ушёл в отставку прямо перед этим. Позёр? Лживые СМИ делают громкую новость из ничего!» — написал Трамп в Twitter.

Как писал ранее News.ru, Бретт Макгурк подал в отставку вслед за главой Пентагона Джеймса Мэттиса. Причиной ухода Макгерка стало несогласие с решением президента вывести американские войска из Сирии.


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