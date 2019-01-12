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Трамп назвал аморальной статью The New York Times про него

Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter негативно высказался о статье The New York Times о тайном расследовании ФБР его возможной связи с российским правительством.

По его словам, этим занимаются «коррумпированные бывшие руководители ФБР, почти уволенные или вынужденные оставить бюро по очень плохим причинам». Это расследование, по мнению президента, не имеет ни причины, ни доказательств.

«Абсолютная аморальность», — заявил он.

Ранее News.ru сообщал о том, что в отношении президента США Дональда Трампа проводится проверка на предмет того, может ли он тайно сотрудничать с Россией. Расследование проводит ФБР.


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