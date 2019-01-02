Трамп нашёл способ помочь Конгрессу с принятием бюджета

Президент США Дональд Трамп намерен убедить конгрессменов в необходимости возведения стены на границе с Мексикой. Разногласия в этом вопросе не позволяют законодателям принять временный госбюджет страны.
По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Трамп созвал лидеров демократов и республиканцев в Конгрессе на брифинг по охране границ. Его 2 января проведут в Администрации президента представители Министерства внутренней безопасности высокого ранга.
Сандерс подчеркнула, что Трамп стремится к достижению соглашения с Конгрессом, которое одновременно обеспечило бы безопасность границ и позволило возобновить работу правительства, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru сообщил о том, что демократы и республиканцы в Сенате не смогли согласовать бюджет из-за вопроса о выделении средств на строительство стены на мексиканской границе. Это привело к приостановке работы правительства. Федерация госслужащих США в связи с этим направила в суд иск к Белому дому.