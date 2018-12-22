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Трамп может уволить главу Федеральной резервной системы

Джером Пауэлл Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Джером Пауэлл

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп раздумывает над увольнением главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Это связано с тем, что американского лидера разочаровало новое повышение учётной ставки.

По данным источников, знакомых с ситуацией, глава страны «много раз за последние несколько дней» озвучивал мысль об увольнении, однако его советники предупредили, что это будет «катастрофическим шагом».

При этом они не знают, решится ли Трамп выступить против Пауэлла, и верят, что «приступ гнева» пройдёт в течение праздников.

В настоящее время неизвестно, имеет ли лидер Штатов полномочия уволить главу ФРС. Закон о Федеральной резервной системе страны гласит, что президент может «сместить» любого члена совета ведомства по весомой причине, однако такой шаг станет беспрецедентным ударом по независимости ФРС, передаёт Bloomberg.

Ранее News.ru писал, что представители Демократической партии в двух палатах американского Конгресса проголосуют в январе за возобновление работы федерального правительства в случае сохранения «шатдауна». Согласно совместному заявлению лидеров демократов в Сенате и Палате представителей Чака Шумера и Нэнси Пелоси, президент «закатил истерику и убедил республиканцев в Палате представителей столкнуть государство в разорительный „шатдаун Трампа“ в середине праздничного периода».


#сша #Трамп #фрс #увольнение
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