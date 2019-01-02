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Трамп может намеренно затягивать вывод войск США из Сирии

White House/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Критика могла вынудить президента США Дональда Трампа продлить вывод американских войск из Сирии, заявил председатель совета Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

По его словам, решение американского лидера обострило его отношения с частью истеблишмента страны.

«Намерение выводить (войска) есть, но он подвергся некоторой критике за это решение: и союзники, и курды, и американское командование, и часть американских военных оказались не очень с этим согласны», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул необходимость учитывать и ситуацию шатдауна или частичной приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия финансирования.

«Игра здесь есть, но намерение тем не менее серьёзное. Однако он вынужден маневрировать в условиях сложного расклада сил и больших противоречий, которые есть в американском обществе и американской элите», — отметил Быстрицкий.

Он добавил, что пока неизвестно, сможет ли президент США реализовать свой план из-за вышеупомянутых сложностей, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что американский лидер решил начать вывод американских войск из Сирии 19 декабря. Он мотивировал это тем, что победа над террористами одержана и борьба с ними была единственной причиной, по которой вооружённые силы Соединённых Штатов там находились. На следующий же день в знак протеста о своей отставке объявил министр обороны Джеймс Мэттис.

Однако 1 января Трамп продлил вывод войск из Сирии на четыре месяца. 


#сша #Трамп #сирия #выводвойск
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