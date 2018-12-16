Трамп лично изучит дело солдата-убийцы из Афганистана

https://news.ru/storage/news/d367cc2e44c633b8dea800804b32c719/5dd3f7ef-18df-4fad-90dc-875db85bcb2b_850.jpg Defence Images/flickr.com

Президент США Дональд Трамп пообещал изучить дело военного США, который сознался в убийстве, совершенном в Афганистане.

«Его может ждать смертная казнь со стороны наших собственных властей после того, как он признался в том, что убил за границей террориста, делавшего бомбы», — написал Трамп в Twitter.

At the request of many, I will be reviewing the case of a “U.S. Military hero,” Major Matt Golsteyn, who is charged with murder. He could face the death penalty from our own government after he admitted to killing a Terrorist bomb maker while overseas. @PeteHegseth @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 декабря 2018 г.

Майор Мэтт Голстейн заявил, что убил местного жителя, заподозрив его в сборке бомб для террористов. Он также добавил, что пошёл на этот шаг после того, как стал свидетелем гибели двух морских пехотинцев США при взрыве бомбы.

Военному предъявили обвинение в предумышленном убийстве, позже дело закрыли из-за недостатка улик. В 2014 году Голстейна лишили военной награды за мужество и вынесли порицание по службе.

Ранее Трамп заявлял, что рассмотрит вопрос помилования экс-руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта, которому грозит до 80 лет тюрьмы. Глава Белого Дома считает, что Манафорт подвергся преследованию за деятельность, естественную для политических консультантов и лоббистов в Вашингтоне, писал News.ru.