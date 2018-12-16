USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.56 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C17:04
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Трамп лично изучит дело солдата-убийцы из Афганистана

Defence Images/flickr.com

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп пообещал изучить дело военного США, который сознался в убийстве, совершенном в Афганистане.

«Его может ждать смертная казнь со стороны наших собственных властей после того, как он признался в том, что убил за границей террориста, делавшего бомбы», — написал Трамп в Twitter.

Майор Мэтт Голстейн заявил, что убил местного жителя, заподозрив его в сборке бомб для террористов. Он также добавил, что пошёл на этот шаг после того, как стал свидетелем гибели двух морских пехотинцев США при взрыве бомбы.

Военному предъявили обвинение в предумышленном убийстве, позже дело закрыли из-за недостатка улик. В 2014 году Голстейна лишили военной награды за мужество и вынесли порицание по службе.

Ранее Трамп заявлял, что рассмотрит вопрос помилования экс-руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта, которому грозит до 80 лет тюрьмы. Глава Белого Дома считает, что Манафорт подвергся преследованию за деятельность, естественную для политических консультантов и лоббистов в Вашингтоне, писал News.ru.


#Трамп #убийство #афганистан #террористы
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
в мире 18:27, 16 декабря 2018
Трамп обвинил ФБР в давлении на своего экс-адвоката
в мире 21:01, 14 декабря 2018
Трамп анонсировал крупную торговую сделку с Китаем
в мире 18:34, 14 декабря 2018
Эрдоган и Трамп договорились о сотрудничестве в Сирии
Лента новостей
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающие мотивы в приговорах
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался Заслуженным артистом РФ
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
Другие новости
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top