Трамп лично изучит дело солдата-убийцы из Афганистана

Президент США Дональд Трамп пообещал изучить дело военного США, который сознался в убийстве, совершенном в Афганистане.

At the request of many, I will be reviewing the case of a “U.S. Military hero,” Major Matt Golsteyn, who is charged with murder. He could face the death penalty from our own government after he admitted to killing a Terrorist bomb maker while overseas. @PeteHegseth @FoxNews