Трамп: Ирак будет базой для военных действий в Сирии

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные могут при необходимости использовать Ирак в качестве базы для действий в Сирии.

«Мы можем использовать Ирак как базу, если нам захочется сделать что-то в Сирии», — цитирует слова Трампа агентство Reuters.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией нанёс необъявленный визит в Ирак, где провёл встречу с американскими военнослужащими. Американский лидер поблагодарил военных за их верную службу, а также поздравил всех с Рождеством. Во время встречи с военными Дональд Трамп заявил, что у него нет планов сокращать контингент войск. В настоящий момент на территории Ирака находятся около пяти тысяч военнослужащих США.