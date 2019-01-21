Трамп и Эрдоган обсудили Сирию

https://news.ru/storage/news/fe69b4d2abeed245d97ed847e6490e2a/558a06ef-6e32-495b-8f3d-b1ac81d080a8_850.jpg Alexandros Michailidis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президенты США и Турции — Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились искать решение проблем безопасности для северо-востока Сирии. Стороны обсудили борьбу как с исламистами, так и с воюющими против них светскими и демократическими силами курдского сопротивления. В вопросе о курдах между Вашингтоном и Анкарой регулярно происходят трения.

«Сегодня наш президент провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Президент Эрдоган заявил о готовности Турции к осуществлению неотложных мер по обеспечению безопасности в регионе Манбиджа, чтобы не дать террористам РПК-YPG (Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов. — News.ru) дестабилизировать ситуацию», — цитирует РИА Новости заявление администрации Эрдогана.

Также из сообщения следует, что стороны договорились принять меры для ликвидации в Сирии остатков запрещённой в России террористической группировки ИГ и недопущения её возрождения.

«Президент Трамп подчеркнул важность разгрома террористических элементов в Сирии. Лидеры согласились продолжить поиски договорённостей по такому решению проблем северо-востока Сирии, которое учитывало бы проблемы безопасности, касающиеся обеих стран», — заявила в свою очередь пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.

Также она отметила, что Эрдоган выразил Трампу соболезнования в связи с терактом в Манбидже на этой неделе, где среди примерно трёх десятков погибших были четыре американца, патрулировавших район.

Как сообщал News.ru, ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что США должны защитить Турцию от курдских Сил народной самообороны, которые действуют на севере Сирии. До этого Эрдоган заявил, что его расстраивают высказывания Трампа, который предупредил Анкару о последствиях возможной атаки на сирийских курдов после вывода американских войск из арабской страны. По словам Трампа, США разорят Турцию, если это произойдёт.