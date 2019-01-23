Трамп готов признать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп, по некоторым данным, может в течение суток заявить о том, что Вашингтон признает оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.
Хозяин Белого дома рассматривал эту возможность в течение последних недель, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Кроме того, по информации издания, в Вашингтоне готовят ужесточение санкций против Венесуэлы, в частности, против её нефтяного сектора.
Избранным главой страны является Николас Мадуро. Однако в ряде государств отказались признавать его президентом, так как считают, что выборы были нечестными. Хуан Гуайдо в настоящее время является спикером парламента Венесуэлы и собирает многотысячные акции протеста по всей стране против нового срока Мадуро, писал News.ru.