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Трамп готов признать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы

Хуан Гуайдо Rayner Pena/dpa/Global Look Press

Хуан Гуайдо

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп, по некоторым данным, может в течение суток заявить о том, что Вашингтон признает оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.

Хозяин Белого дома рассматривал эту возможность в течение последних недель, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Кроме того, по информации издания, в Вашингтоне готовят ужесточение санкций против Венесуэлы, в частности, против её нефтяного сектора.

Избранным главой страны является Николас Мадуро. Однако в ряде государств отказались признавать его президентом, так как считают, что выборы были нечестными. Хуан Гуайдо в настоящее время является спикером парламента Венесуэлы и собирает многотысячные акции протеста по всей стране против нового срока Мадуро, писал News.ru.


#сша #Трамп #венесуэла #ХуанаГуайдо
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