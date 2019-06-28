https://static.news.ru/photo/8d3c2446-9b09-11e9-8211-fa163e074e61_1024.jpg Встреча президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, руководителем Корейской Народно-Демократической Республики Фото: Wang Jingqiang/XinHua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Соединённые Штаты.

Я вполне могу пригласить его прямо сейчас, — сказал Трамп журналистам.

Трамп и Ким встречались два раза. Первый саммит двух стран прошёл в Сингапуре летом 2018 года. Он оказался наиболее продуктивным: стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Вторая встреча состоялась в Ханое 27 февраля этого года. Они обсуждали вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, но не достигли договорённостей.

Как ранее писал News.ru, Трамп, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким встретились в демилитаризованной зоне (ДМЗ) Корейского полуострова в воскресенье, 30 июня.