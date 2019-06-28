Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Соединённые Штаты.
Я вполне могу пригласить его прямо сейчас, — сказал Трамп журналистам.
Трамп и Ким встречались два раза. Первый саммит двух стран прошёл в Сингапуре летом 2018 года. Он оказался наиболее продуктивным: стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Вторая встреча состоялась в Ханое 27 февраля этого года. Они обсуждали вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, но не достигли договорённостей.
Как ранее писал News.ru, Трамп, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким встретились в демилитаризованной зоне (ДМЗ) Корейского полуострова в воскресенье, 30 июня.