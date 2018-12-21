USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,260 $   Brent53.37 $ Bitcoin4,071.95 $
МОСКВА-9°C17:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Трамп поедет на родину дедушки в Германию

Президент США Дональд Трамп SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп хочет посетить родину своих предков в Германии. Его бабушка и дедушка родом из коммуны Кальштадт (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), откуда в XIX веке они эмигрировали в Америку.

Дед Дональда Трампа — урождённый Фридрих Трумп родился в Кальштадте в 1869 году, в США уехал с женой в 1885 году. Посетить родину предков Трампу предлагала и Ангела Меркель, которая согласна сопровождать президента США в поездке в деревню Кальштадт, сообщает DPA.

Намерения Трампа подтвердил посол США в ФРГ Ричард Греннел.

«Я не знаю, когда, но он сказал мне, что хочет приехать и посмотреть родной город своей семьи», — сказал дипломат.

Ранее News.ru сообщал, что американцы интересуются биографией своего президента — они скупили 1,7 млн копий скандальной книги Вулфа о Трампе менее чем за три недели. В книге содержится множество компрометирующей информации и нелицеприятных комментариев о президенте США, членах его семьи и лицах из близкого окружения.


самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
в мире 02:51, 21 декабря 2018
Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом
политика 15:59, 20 декабря 2018
Путин предрёк Трампу проблемы в США
в мире 03:28, 20 декабря 2018
Суд в США по делу о досье Трампа принял доводы россиянина
Лента новостей
спорт 17:46
Павлова пропустит спринт на КМ по биатлону
культура 17:46
Комикс раскрыл тайну отца Дарта Вейдера
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
в мире 17:41
Стрелок из Вены задержан
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
спорт 17:35
Медведева отказалась от комментариев прессе на ЧР
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
культура 17:29
Трейлер киноновинки с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
политика 17:25
Россия выслала шведского дипломата
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
Другие новости
в мире 17:41
Стрелок из Вены задержан
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
в мире 17:15
Отставку Мэттиса сочли в России хорошим знаком
Чем Москве выгоден вывод войск США из Сирии и Афганистана
в мире 17:10
Дед Мороз добрался до русскоязычной общины Катара
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top