Трамп поедет на родину дедушки в Германию

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп хочет посетить родину своих предков в Германии. Его бабушка и дедушка родом из коммуны Кальштадт (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), откуда в XIX веке они эмигрировали в Америку.

Дед Дональда Трампа — урождённый Фридрих Трумп родился в Кальштадте в 1869 году, в США уехал с женой в 1885 году. Посетить родину предков Трампу предлагала и Ангела Меркель, которая согласна сопровождать президента США в поездке в деревню Кальштадт, сообщает DPA.

Намерения Трампа подтвердил посол США в ФРГ Ричард Греннел.

«Я не знаю, когда, но он сказал мне, что хочет приехать и посмотреть родной город своей семьи», — сказал дипломат.

Ранее News.ru сообщал, что американцы интересуются биографией своего президента — они скупили 1,7 млн копий скандальной книги Вулфа о Трампе менее чем за три недели. В книге содержится множество компрометирующей информации и нелицеприятных комментариев о президенте США, членах его семьи и лицах из близкого окружения.