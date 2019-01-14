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Трамп просит Эрдогана «не обращаться плохо» с курдами

Giorgos Georgiou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом выразил желание совместно работать над разрешением обеспокоенности Турции безопасностью на северо-востоке Сирии. Общение лидеров происходило на фоне решения Белого дома вывести из САР войска.

Американский лидер также попросил Эрдогана «не обращаться плохо» с курдами и другими участниками Сирийских демократических сил, с которыми Штаты «сражались вместе, добиваясь разгрома ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ)», сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что главы двух стран обсудили по телефону создание зоны безопасности на севере Сирийской Республики. Турецкий лидер заявил, что государство не имеет проблем с курдами, а его единственной целью является борьба с ИГ, РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции) и её сирийскими ответвлениями.


#дональдтрамп #эрдоган #САР #курды
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