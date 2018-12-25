Трамп думает об увольнении главы Минфина США

Президент США Дональд Трамп думает об отставке главы Министерства финансов Стивена Мнучина. По имеющейся информации, американский лидер может принять решение в зависимости от показателей фондового рынка США.
Трамп интересовался встречами людей из администрации с председателем Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэллом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По мнению Трампа, встречи с Пауэллом могут подорвать доверие к Мнучину.
Как ранее писал News.ru, Дональд Трамп назвал Федеральную резервную систему (ФРС) страны единственной проблемой американской экономики и обвинил её в отсутствии чувства рынка.