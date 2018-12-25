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Трамп думает об увольнении главы Минфина США

Дональд Трамп Olivier Douliery/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп думает об отставке главы Министерства финансов Стивена Мнучина. По имеющейся информации, американский лидер может принять решение в зависимости от показателей фондового рынка США.

Трамп интересовался встречами людей из администрации с председателем Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэллом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По мнению Трампа, встречи с Пауэллом могут подорвать доверие к Мнучину.

Как ранее писал News.ru, Дональд Трамп назвал Федеральную резервную систему (ФРС) страны единственной проблемой американской экономики и обвинил её в отсутствии чувства рынка.


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