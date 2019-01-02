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Трамп: американские биржи возобновят рост

Florian Kopp/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Дональд Трамп назвал ситуацию на фондовом рынке «небольшим сбоем». Президент США заявил, что после заключения торговых сделок биржевые котировки возобновят свой рост.

У американского рынка ещё есть потенциал для роста, передаёт его слова РИА Новости.

«У нас был небольшой сбой на фондовом рынке в прошлом месяце», — признал глава государства.

Как ранее писал News.ru, Соединённые Штаты и Китай добились большого прогресса в переговорах по поводу заключения торговой сделки, сообщил американский лидер.


#дональдтрамп #биржи
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