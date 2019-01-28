Смертоносный торнадо прошёл по столице Кубы

https://news.ru/storage/news/fe729e65a8fee2775dd0bf1b5ca0a5fa/35f348e5-1d9c-40f3-953b-b077fcf89442_850.jpg DavidJones_now/twitter.com

Председатель Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что по столице республики Гаване прошёл разрушительный торнадо. В результате погибли три человека, 172 получили ранения.

По словам политика, в настоящее время проводится осмотр муниципалитета Регла, который сильнее всего пострадал от «атмосферного феномена высокой интенсивности». Бригады специалистов работают над ликвидацией «тяжёлого ущерба», нанесённого стихией.

Estamos recorriendo lugares afectados por fenómeno atmosférico de gran intensidad en Regla. Los daños son severos, hasta el momento lamentamos la pérdida de 3 vidas humanas y se atienden 172 heridos. Varias brigadas trabajando ya en el restablecimiento #SomosCuba pic.twitter.com/mPo9yAnaZy — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 28, 2019

По данным CNN, сильный ветер нанёс ущерб общественным и жилым зданиям в прибрежных районах Гаваны и в провинциях Пинар-дель-Рио, Артемиса и Маябеке.

Ранее News.ru писал, что у берегов Камчатки ожидаются девятиметровые волны из-за шторма в акватории Тихого океана. По данным Гидрометцентра, опасное волнение ожидается в северо-западной части Тихого океана.