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Смертоносный торнадо прошёл по столице Кубы

DavidJones_now/twitter.com

в мире [ версия для печати ]

Председатель Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что по столице республики Гаване прошёл разрушительный торнадо. В результате погибли три человека, 172 получили ранения.

По словам политика, в настоящее время проводится осмотр муниципалитета Регла, который сильнее всего пострадал от «атмосферного феномена высокой интенсивности». Бригады специалистов работают над ликвидацией «тяжёлого ущерба», нанесённого стихией.

По данным CNN, сильный ветер нанёс ущерб общественным и жилым зданиям в прибрежных районах Гаваны и в провинциях Пинар-дель-Рио, Артемиса и Маябеке.

Ранее News.ru писал, что у берегов Камчатки ожидаются девятиметровые волны из-за шторма в акватории Тихого океана. По данным Гидрометцентра, опасное волнение ожидается в северо-западной части Тихого океана.


#куба #гавана #Торнадо
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