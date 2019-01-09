Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил о завершении в Пекине торговых переговоров между Китаем и США.
«Я могу подтвердить, что торговые переговоры США и Китая завершились», — цитирует РИА Новости Лу Кана.
Он добавил, что итоги переговоров будут обнародованы в ближайшее время и они станут хорошей новостью для мировой экономики.
Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении проходящих торговых переговоров с Китаем. «Переговоры с Китаем идут очень хорошо!» — написал он в Twitter.