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Торговые переговоры США и Китая завершились

Artyom Ivanov/TASS

в мире [ версия для печати ]

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил о завершении в Пекине торговых переговоров между Китаем и США.

«Я могу подтвердить, что торговые переговоры США и Китая завершились», — цитирует РИА Новости Лу Кана.

Он добавил, что итоги переговоров будут обнародованы в ближайшее время и они станут хорошей новостью для мировой экономики.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении проходящих торговых переговоров с Китаем. «Переговоры с Китаем идут очень хорошо!» — написал он в Twitter.


#сша #китай #переговоры
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