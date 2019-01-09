https://news.ru/storage/news/c8ee2f99689d1986375249c3876f66e2/53bb28cd-198e-43c3-b312-68798a06fb2b_850.jpg Artyom Ivanov/TASS

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил о завершении в Пекине торговых переговоров между Китаем и США.

«Я могу подтвердить, что торговые переговоры США и Китая завершились», — цитирует РИА Новости Лу Кана.

Он добавил, что итоги переговоров будут обнародованы в ближайшее время и они станут хорошей новостью для мировой экономики.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении проходящих торговых переговоров с Китаем. «Переговоры с Китаем идут очень хорошо!» — написал он в Twitter.