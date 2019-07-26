За непрекращающимся потоком увлекательных и разнообразных украинских новостей, за их постоянными выборами, попытками Виталия Кличко стать оратором, за желанием СБУ освоить непростое пиратское ремесло незаметно приближается час икс, когда закончится действие контракта на транзит российского газа в Европу. Осталось всего пять месяцев с небольшим, а значит, наступает время больших торгов.

Издание Reuters 26 июля опубликовало интересный материал, в котором, ссылаясь на собственные осведомлённые источники, излагает позицию России по этому вопросу. Если верить авторам материала, Москва намерена предложить Киеву всего лишь однолетний контракт на транзит топлива в Старый свет, в то время как украинская сторона рассчитывает на долгосрочный договор хотя бы на десять лет.

Позиции обеих сторон предельно ясны: Россия рассчитывает до конца 2020 года завершить все необходимые работы и начать поставки газа в Европу по «Северному потоку — 2» и «Турецкому потоку», выбив, наконец, транзитную табуретку из-под ног украинской экономики. Киев же, как 32-летний футболист, понимает — сейчас у него последний шанс получить выгодный контракт на своих условиях и обеспечить себя шальными деньгами хотя бы в среднесрочной перспективе, а там — куда кривая европейской мечты вывезет. Во всяком случае, это будет проблема уже других людей. А значит, торги обещают быть жаркими и бескомпромиссными, как на восточном базаре, особенно учитывая, что доверия друг к другу у сторон, мягко говоря, не много. Европейским посредникам тут не позавидуешь: им придётся модерировать переговоры двух весьма упёртых сторон.

Что может предложить Украина понятно — свою неумолимо дряхлеющую, но пока что нужную России и Европе газотранспортную систему, так заботливо оставленную «советскими оккупантами» и долгие годы кормящую местную стремящуюся к пещерной экономику. А вот перед Москвой будет стоять очень сложная задача уговорить своих оппонентов согласиться на короткий контракт. Что тут можно предложить?

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Понятно, главная боль Киева — Крым — стать предметом торга не может ни при каких условиях. Может ли Москва пообещать отказаться от поддержки народных республик Донбасса и поспособствовать таким образом их реинтеграции в состав Украины? Пообещать может, но кто поверит? Подобную договорённость на бумаге не закрепишь и никак потом по-настоящему не проконтролируешь. А когда на кону стоят так нужные бюджету миллиарды халявных долларов, одни лишь обещания вряд ли соблазнят украинцев.

Мне представляется, что единственным действенным инструментом может стать всё тот же газ: вместо долгосрочного контракта по транзиту мы можем заключить долгосрочный контракт на поставки газа по нерыночной, льготной цене на внутренний рынок.

Конечно, с той стороны границы давно с гордостью заявляют, что больше не покупают российский газ, только европейский (то есть тот же российский, но по втрое большей цене), и даже надеются на далёкий Катар. Однако вся эта победная риторика упирается в тот факт, что у населения пропитанные воздухом европейской свободы счета за коммуналку вызывают только злость и желание взять в руки демократический булыжник. И Зеленский, кстати, в своей предвыборной программе клялся и божился, что цены на газ для населения снизит. И если он не хочет просить у Януковича совета по поиску доступного комфортного жилья в Ростове-на-Дону, эту проблему решать таки придётся, и никакая диджитализация, перенос столицы или гражданская конфискация тут не поможет. В конце концов, если уж старые-добрые «Одноклассники» снова заработали, то почему бы не согласиться на такой нужный дешёвый газ от «врага и оккупанта». Не думаю, что подобный исход кого-то бы сильно удивил: украинский навык переобувания в воздухе давно достиг высот небывалых и неповторимых.

Так или иначе, новый контракт на транзит газа в Европу заключён будет. Вопрос только в том, кто и чем поступится ради своих западных партнёров.