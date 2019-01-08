Томос всё-таки отправят в Стамбул на подписание

https://news.ru/storage/news/3072ebea82f3969279b9673c51b8c4e0/b75916f6-3c79-4819-b5e4-36dd40e82d09_850.jpg Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Томос об автокефалии Православной церкви Украины будет возвращён на Украину сразу после подписания его членами синода Константинопольского патриархата, который пройдёт 9 января. Об этом заявил представитель митрополита Киевского и всея Украины Епифания священник Иван Сидор.

«Синод Константинопольского патриархата заседает каждый месяц, 9-го числа, а решение о передаче томоса было 6 января. Невозможно было, чтобы синод собрался перед этим. Поэтому сейчас такая процедура этого подписания», — сказал Иван Сидор в эфире телеканала «Прямой».

Он подтвердил, что есть два экземпляра томоса: один — на постоянном хранении в Константинополе, а другой после Синода Вселенского патриархата 9 января вернётся на Украину.

Ранее News.ru писал, что томос об автокефалии «новой церкви» Украины в ближайшие дни отправят из Киева в Стамбул, чтобы его подписали все члены Синода Константинопольского патриархата, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом. Потом в Минкульте Украины опровергли эту информацию, заявив, что томос будет храниться в Трапезном храме Софии Киевской.