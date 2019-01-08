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Томос всё-таки отправят в Стамбул на подписание

Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Томос об автокефалии Православной церкви Украины будет возвращён на Украину сразу после подписания его членами синода Константинопольского патриархата, который пройдёт 9 января. Об этом заявил представитель митрополита Киевского и всея Украины Епифания священник Иван Сидор.

«Синод Константинопольского патриархата заседает каждый месяц, 9-го числа, а решение о передаче томоса было 6 января. Невозможно было, чтобы синод собрался перед этим. Поэтому сейчас такая процедура этого подписания», — сказал Иван Сидор в эфире телеканала «Прямой».

Он подтвердил, что есть два экземпляра томоса: один — на постоянном хранении в Константинополе, а другой после Синода Вселенского патриархата 9 января вернётся на Украину.

Ранее News.ru писал, что томос об автокефалии «новой церкви» Украины в ближайшие дни отправят из Киева в Стамбул, чтобы его подписали все члены Синода Константинопольского патриархата, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом. Потом в Минкульте Украины опровергли эту информацию, заявив, что томос будет храниться в Трапезном храме Софии Киевской.


#украина #турция #автокефалия #томос
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