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Томос вернут из Киева в Стамбул

Митрополит Епифаний и Пётр Порошенко president.gov.ua

Митрополит Епифаний и Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Томос об автокефалии «новой церкви» Украины в ближайшие дни отправят из Киева в Стамбул, чтобы его подписали все члены Синода Константинопольского патриархата.

«В ближайшие дни томос вернётся в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом. Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата», — сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш во время рождественской литургии в киевском соборе Святой Софии.

Он добавил, что после этого томос «окончательно и навсегда» возвратится в Украину и будет сохраняться в особых условиях.

Ранее News.ru писал, что самолёт, на борту которого находился томос о предоставлении автокефалии Православной церкви страны (ПЦУ), приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что указ будет в безопасности во время транспортировки из Стамбула в Киев. Он назвал надёжными условия перевозки свитка. Широкой общественности документ будет предъявлен в Рождество.


#украина #автокефалия #томос
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