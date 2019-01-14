«Томос-тур» назвали предвыборным ходом Порошенко

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Президент Украины Пётр Порошенко

Пётр Порошенко использует автокефалию Православной церкви Украины в своей предвыборной борьбе, считает вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроед. По её мнению, церковь должна служить интересам общества, а не администрации президента, который одновременно де-факто является и кандидатом в лидеры государства.

«Простите, но президент Порошенко эксплуатирует Томос абсолютно безбожно, сделав независимость церкви декорацией своей предвыборной агитации», — написала Сыроед на своей странице в Facebook.

Ранее, как сообщал News.ru, Порошенко повёз религиозный документ по городам Украины. Он побывал в Ровно и Виннице. Эту поездку уже назвали «томос-туром». Интернет-пользователи её высмеяли, а другие кандидаты отнеслись к происходящему критически.