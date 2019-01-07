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«Томос» стало словом года на Украине

Администрация президента Украины

в мире [ версия для печати ]

Словарь современного украинского языка и сленга «Мислово» выбрал «томос» словом 2018 года. После его появления в публичном пространстве в апреле 2018 года интерес к слову рос.

«Греческое слово „томос“, которое до недавнего времени было известно лишь узкому кругу посвященных в религиозную терминологию людей, вызвало наибольший общественный интерес в прошлом году. Слово является символом создания на Украине автокефальной поместной церкви и дальнейшего отхода от идеологического влияния Москвы», — говорится на сайте составителей словаря.

По словам экспертов, в публичном пространстве слово «томос» появилось в апреле 2018 года, после чего интерес к нему вырос как со стороны медиа, так и всего украинского социума.

Составители словаря напомнили, что в декабре объединение церкви и предоставление томоса украинцы назвали главным политическим событием года.

Как писал News.ru, ранее патриарх Константинопольский Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Церемония состоялась в храме Святого Георгия в Стамбуле возле резиденции Вселенского патриархата. Документ уже прибыл в Киев. Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что РПЦ — это один из ключевых инструментов удержания Украины в орбите влияния России. По его словам, предоставление томоса об автокефалии лишает российскую сторону «этих возможностей».


#украина #православие #словарь #словогода #томос
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