«Томос» стало словом года на Украине

Словарь современного украинского языка и сленга «Мислово» выбрал «томос» словом 2018 года. После его появления в публичном пространстве в апреле 2018 года интерес к слову рос.
«Греческое слово „томос“, которое до недавнего времени было известно лишь узкому кругу посвященных в религиозную терминологию людей, вызвало наибольший общественный интерес в прошлом году. Слово является символом создания на Украине автокефальной поместной церкви и дальнейшего отхода от идеологического влияния Москвы», — говорится на сайте составителей словаря.
По словам экспертов, в публичном пространстве слово «томос» появилось в апреле 2018 года, после чего интерес к нему вырос как со стороны медиа, так и всего украинского социума.
Составители словаря напомнили, что в декабре объединение церкви и предоставление томоса украинцы назвали главным политическим событием года.
Как писал News.ru, ранее патриарх Константинопольский Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Церемония состоялась в храме Святого Георгия в Стамбуле возле резиденции Вселенского патриархата. Документ уже прибыл в Киев. Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что РПЦ — это один из ключевых инструментов удержания Украины в орбите влияния России. По его словам, предоставление томоса об автокефалии лишает российскую сторону «этих возможностей».