Томос привезли в Винницу

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Пётр Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко привёз томос об автокефалии украинской «новой церкви» в Винницу. Правительственная делегация прибыла в Спасо-Преображенский кафедральный собор на литургию, которую возглавил митрополит Епифаний.

«Томос установили в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы», — сообщило украинское информагентство «Главком».

На литургии также присутствовали премьер-министр Украины Владимир Гройсман и депутат Верховной рады Алексей Порошенко.

Ранее News.ru писал, что кандидат в президенты Украины от партии «Наши» Евгений Мураев раскритиковал главу Украины Петра Порошенко за «томос-тур». Он считает, что действующий президент Украины ведёт себя недостойно и своими действиями ежедневно добавляет несколько статей к своим преступлениям, нарушая равноправие граждан. «Возня с предвыборной церковью настолько не от мира сего, что в какие-то моменты просто берёт оторопь», — добавил Мураев.