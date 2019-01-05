Томос ПЦУ назвали наглым шагом при поддержке США

https://news.ru/storage/news/f01ac734681c98e24256ab511c58abe9/a786eabc-ca9b-4ba2-9b5e-80ac3f3fa553_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов назвал подписание томоса о предоставлении автокефалии ПЦУ ударом по надеждам всех верующих. Организаторов «раскола» депутат назвал «политиканствующими иерархами».

Он отметил, что последствия раскола будут очень длительными и коснутся всех поместных церквей. Политик призвал всех православных верующих поддержать РПЦ.

Гаврилов заявил, что действия Киева являются наглыми и враждебными и осуществляются при поддержке США, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Константинопольский патриархат призвал поместные церкви признать Православную церковь Украины (ПЦУ) и называть её Святейшей. Об этом сказано в тексте томоса об автокефалии, который был подписан патриархом Варфоломеем.