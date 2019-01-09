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Томос об автокефалии ПЦУ подписали в Стамбуле

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

в мире [ версия для печати ]

Члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины в Стамбуле.

Томос окончательно оформлен. Он будет храниться в Киеве. Возможно, что его отдадут в Трапезный храм национального историко-культурного заповедника «София Киевская» на хранение.

Он будет доставлен в Киев в ближайшее время, пишет «Политика сегодня».

Как ранее писал News.ru, глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион призвал не признавать новую церковь на Украине.


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