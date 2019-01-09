Томос об автокефалии ПЦУ подписали в Стамбуле

Члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины в Стамбуле.
Томос окончательно оформлен. Он будет храниться в Киеве. Возможно, что его отдадут в Трапезный храм национального историко-культурного заповедника «София Киевская» на хранение.
Он будет доставлен в Киев в ближайшее время, пишет «Политика сегодня».
Как ранее писал News.ru, глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион призвал не признавать новую церковь на Украине.