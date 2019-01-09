Томос об автокефалии ПЦУ подписали в Стамбуле

https://news.ru/storage/news/0040c19f1462656f0797b0754b873d57/3ed85814-ece4-4e26-9a39-149f8c2fa06a_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины в Стамбуле.

Томос окончательно оформлен. Он будет храниться в Киеве. Возможно, что его отдадут в Трапезный храм национального историко-культурного заповедника «София Киевская» на хранение.

Он будет доставлен в Киев в ближайшее время, пишет «Политика сегодня».

Как ранее писал News.ru, глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион призвал не признавать новую церковь на Украине.