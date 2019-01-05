Томос об автокефалии новой церкви Украины подписан

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Патриарх Варфоломей

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос (указ) об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Трансляцию этого важного для страны события из храма Святого Георгия в Стамбуле возле резиденции Вселенского патриархата вели украинские телеканалы.

Перед церемонией состоялся молебен, в котором приняли участие глава новой церкви митрополит Епифаний и константинопольские священники. Также там присутствовали президент Пётр Порошенко с супругой, экс-глава Украины Виктор Ющенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий и другие политики.

После богослужения Варфоломей принял в своей резиденции украинского президента и митрополита Епифания, после чего они вернулись в храм, где и произошло подписание томоса.

О создании Украинской поместной православной автокефальной церкви было объявлено 15 декабря после объединительного собора в Киеве. Её предстоятелем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Подписанный Варфоломеем томос будет передан Епифанию 6 января во время богослужения на празднике Богоявления, а затем его перевезут на Украину. Свиток будет впервые публично продемонстрирован в киевском соборе Святой Софии. Произойдёт это после литургии с участием митрополита Епифания в Рождество.