Томос не будут возвращать в Стамбул

Министерство культуры Украины опровергло информацию, что томос об автокефалии «новой церкви» в ближайшие дни вернётся из Киева в Стамбул для подписания его членами Вселенского Святейшего синода Константинопольского патриархата.
«Министерство культуры Украины опровергло информацию, что томос об автокефалии украинской церкви заберут в Стамбул для подписей других членов Синода Вселенского патриархата», — передаёт телеканал «1+1».
Томос будет храниться в Трапезном храме Софии Киевской. Доступ к нему будет свободным.
Ранее News.ru писал, что томос об автокефалии «новой церкви» Украины в ближайшие дни отправят из Киева в Стамбул, чтобы его подписали все члены Синода Константинопольского патриархата, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом. Об этом сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш во время рождественской литургии в киевском соборе Святой Софии.