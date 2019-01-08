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Томос не будут возвращать в Стамбул

Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Министерство культуры Украины опровергло информацию, что томос об автокефалии «новой церкви» в ближайшие дни вернётся из Киева в Стамбул для подписания его членами Вселенского Святейшего синода Константинопольского патриархата.

«Министерство культуры Украины опровергло информацию, что томос об автокефалии украинской церкви заберут в Стамбул для подписей других членов Синода Вселенского патриархата», — передаёт телеканал «1+1».

Томос будет храниться в Трапезном храме Софии Киевской. Доступ к нему будет свободным.

Ранее News.ru писал, что томос об автокефалии «новой церкви» Украины в ближайшие дни отправят из Киева в Стамбул, чтобы его подписали все члены Синода Константинопольского патриархата, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом. Об этом сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш во время рождественской литургии в киевском соборе Святой Софии.


#украина #автокефалия #томос
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