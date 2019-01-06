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Томос автокефалии доставлен на Украину

Администрация президента Украины

в мире [ версия для печати ]

Самолёт, на борту которого находился томос о предоставлении автокефалии Православной церкви страны (ПЦУ), приземлился в киевском аэропорту Борисполь.

«Сейчас он направится кортежем в Софию Киевскую и завтра он будет представлен всему украинскому народу», — сообщил корреспондент телеканала «Прямой».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что указ будет в безопасности во время транспортировки из Стамбула в Киев. Он назвал надёжными условия перевозки свитка. Глава МИДа также подтвердил ранее озвученную информацию о том, что широкой общественности документ будет предъявлен в Рождество, писал News.ru.

О создании Украинской поместной православной автокефальной церкви было объявлено 15 декабря после Объединительного собора в Киеве. Её предстоятелем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Подписанный константинопольским патриархом Варфоломеем томос будет впервые публично продемонстрирован в киевском соборе Святой Софии. Произойдёт это после литургии с участием митрополита Епифания в Рождество.


#украина #церковь #томос
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