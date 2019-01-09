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Толщина льда в Арктике достигла рекордного минимума

Marko König/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Площадь антарктического льда к 1 января 2019 года снизилась до 5,47 миллиона кв. км. Это исторический минимум за последние 40 лет наблюдений. Об этом сообщил Национальный центр информации по снегу и льду США (NSIDC).

Учёные опасаются, что в ближайшее время площадь льда может побить рекорд годового минимума, так как сезон таяния ледников продлится ещё два месяца. Пока неизвестно, что привело к столь резкому таянию в начале января.

Ранее News.ru писал о том, что американец прошёл Антарктиду на лыжах. Исследователь Колин ОʼБрэди стал первым в истории человеком, который в одиночку пересёк Антарктиду. За 54 дня он преодолел полторы тысячи километров, совершив путешествие, которое ранее считалось невозможным. Он взял с собой сани с провиантом и снаряжением, которое весило 170 кг.  Американец рассказал, что это путешествие изменило всю его жизнь.


#арктика #глобальноепотепление #лед
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