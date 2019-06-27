https://static.news.ru/photo/7f4e5b34-98e2-11e9-bc25-fa163e074e61_1024.jpg Фото: shipspotting_ca/twitter.com

У берегов восточного побережья Канады произошло столкновение только что спущенного на воду американского корабля класса Freedom ВМС США с канадским сухогрузом «Квебекуа».

Инцидент, как сообщает издание The Drive, произошёл в Монреале. При столкновении с сухогрузом оба корабля получили повреждения. Канадское судно отделалось небольшими вмятинами, а вот у боевого корабля США оказался сильно повреждён мост правого борта.

Сейчас ВМС США проводят расследование для установления всех причин произошедшего.

Ранее министры обороны НАТО утвердили военно-космическую концепцию Альянса. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг, который подчеркнул, что речь не идёт о милитаризации космоса, писал News.ru.