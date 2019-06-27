У берегов восточного побережья Канады произошло столкновение только что спущенного на воду американского корабля класса Freedom ВМС США с канадским сухогрузом «Квебекуа».
Инцидент, как сообщает издание The Drive, произошёл в Монреале. При столкновении с сухогрузом оба корабля получили повреждения. Канадское судно отделалось небольшими вмятинами, а вот у боевого корабля США оказался сильно повреждён мост правого борта.
Сейчас ВМС США проводят расследование для установления всех причин произошедшего.
Ранее министры обороны НАТО утвердили военно-космическую концепцию Альянса. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг, который подчеркнул, что речь не идёт о милитаризации космоса, писал News.ru.