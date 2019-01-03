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Токио настаивает на своих условиях в переговорах с Москвой

Танк на острове Шикотан Alexandr Liskin/Global Look Press

Танк на острове Шикотан

в мире [ версия для печати ]

Токио продолжает отстаивать свою позицию относительно условий подписания мирного соглашения с Москвой. Стороны смогут заключить договор после решения территориальной проблемы, сообщил посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки.

Одной из главных задач для двух государств на 2019 год является плодотворная работа дипломатов с обеих сторон, пишет «Интерфакс».

Разногласия по поводу принадлежности части Курильских островов преследуют Токио и Москву на протяжении более 70 лет после окончания Второй мировой войны.

По мнению премьер-министра Синдзо Абэ, возможную передачу части архипелага необходимо проводить при полном согласии местных жителей.

Ранее News.ru публиковал высказывание дипломата по поводу присутствия в Японии армии США. По словам Абэ, островное государство нуждается в присутствии американских войск ради обеспечения собственной безопасности.


#мирныйдоговор #россия #ЯПОНИЯ #Токио
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