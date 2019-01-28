Токио собирается «разбить скорлупу недоверия»

Токио считает союзнические отношения с Вашингтоном основным направлением во внешней политике, а также стремится наладить сотрудничество с Китаем и КНДР. Время соперничества в азиатском регионе уходит в прошлое, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Он добавил — Страна восходящего солнца намерена самостоятельно модернизировать армию для обеспечения собственной безопасности, пишет ТАСС.
«Новым угрозам нельзя противостоять на основе только лишь прежнего укрепления сухопутных, морских и военно-воздушных сил», — рассказал политик.
Потенциальными источниками опасности лидер считает киберпространство и космос. Абэ впервые за долгое время не стал в своей речи перед парламентом критиковать Пекин за военную активность Поднебесной.
Говоря о диалоге с главой КНДР Ким Чен Ыном, японский премьер упомянул о необходимости «разбить скорлупу взаимного недоверия».
«Я лично готов к прямым контактам с председателем [Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР] Ким Чен Ыном. И я буду действовать решительно, не упуская ни одного шанса», — подытожил руководитель кабинета министров Японии.
Синдзо Абэ подчеркнул, что постарается помочь нормализовать отношения с Пхеньяном через сотрудничество с США и Сеулом.
Ранее News.ru сообщал о разработке Токио ударных самолётов для электронной войны с Москвой. Основной задачей боевых машин станет вывод из строя радаров и систем связи противника.