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«Титан» инвестиций Джон Богл скончался в США

Джон Богл The Institute for Fiduciary Standard/CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Джон Богл

в мире [ версия для печати ]

Джон Богл, основавший в 1974 году одну из крупнейших инвестиционных компаний мира Vanguard Group, умер в США на 90-м году жизни.

Причиной смерти бизнесмена стало онкологическое заболевание, сообщает портал Philly.com со ссылкой на семью Богла. Кроме того, известно, что на протяжении многих лет он страдал от проблем с сердцем.

В 1999 году СМИ назвали Богла одним из титанов инвестиционного сектора уходящего столетия. В 2014 году он вошёл в число 100 самых влиятельных людей мира по версии Time. К концу 2018 года размер активов его компании Vanguard Group превысил 5 трлн долларов.

Ранее News.ru сообщил о смерти американской актрисы Кэрол Ченнинг. В возрасте 97 лет она умерла на своём ранчо в Калифорнии. На протяжении своей карьеры Ченнинг трижды становилась обладательницей премии «Тони», а также была награждена «Золотым глобусом» и «Оскаром».


#сша #бизнес #инвестиции
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