Возможные места начала Третьей мировой назвали в США

https://news.ru/storage/news/c9060332782489bae8d572f8d5970cd5/c0aab73b-4a69-48a5-869f-f8a1d8d88990_850.jpg Минобороны Украины

Самыми «горячими» местами в будущем году останутся Южно-Китайское море, Украина, Персидский залив и Корейский полуостров, сообщил профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли.

По его словам, в Южном-Китайском море напряжённая ситуация сохраняется из-за противостояния Соединённых Штатов и Китая, которые ведут торговую войну. Однако эта борьба из санкций и споров о тарифах может перерасти в более серьёзную.

Третья мировая война на Украине, как предположил профессор, может начаться после ситуации в Керченском проливе. Он считает, что скорее всего Россия не пожелает «нарушать статус-кво» перед украинскими выборами, которые способны внести неопределённость в сложившуюся ситуацию. При этом Фарли учёл напряжённость в российско-американских отношениях, которая может разрушить шаткий баланс, который соблюдался в регионе в течение нескольких лет.

Персидский пролив назван «горячим» в связи с экономическим давлением США на Иран, а также конфликтами в Йемене и Сирии. Регион имеет важное стратегическое значение, и поэтому любая нестабильность может перерасти в столкновение между американской и российской сторонами.

Эксперт отметил, что Корейский полуостров способен окончательно испортить отношения между Соединёнными Штатами и КНДР, а к конфликту подключатся Китай и Япония, которые также имеют разногласия по данному вопросу.

По словам Фарли, ухудшение американо-китайских отношений «предвещает беду», а «горячие точки» в будущем могут появиться и в других регионах.

Он подчеркнул, что ближайшее будущее способно стать более опасным, чем недавнее прошлое, передаёт The National Interest.

Ранее News.ru писал, что в случае начала Третьей мировой войны лучшей страной-убежищем станет карликовое немецкоязычное государство Лихтенштейн. По мнению специалистов, безопасно в этой стране будет благодаря большому количеству полицейских, а также удачному расположению между «относительно мирными» Швейцарией и Австрией.