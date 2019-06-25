https://static.news.ru/photo/23c81c0e-9744-11e9-8977-fa163e074e61_1024.jpg Юлия Тимошенко Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европейские страны, поддержавшие идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, своим решением показали, что «нормандский формат» прекращает своё существование. Такое мнение высказала лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Предложение снять санкции с России поддержали делегации стран «нормандского формата» — Франция и Германия. Это яркое свидетельство фактического конца «нормандского формата», — говорится на сайте её фракции.

По мнению главы фракции, эти государства больше «не могут быть гарантами безопасности», так как поддержали возвращение РФ в ПАСЕ. Кроме того, она назвала данное событие «провалом внешней дипломатии Украины».

В ночь на вторник, 25 июня, ПАСЕ приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер, содержащий резолюцию, позволяющую РФ принять участие в июньской сессии организации. Документ поддержали 118 парламентариев, 62 были против и 10 воздержались.

Как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский оказался разочарован тем, что ПАСЕ даёт российской делегации возможность вернуть свои полномочия.