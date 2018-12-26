Тимошенко закрепила статус главного кандидата в президенты

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Юлия Тимошенко

Глава движения «Батькивщина» Юлия Тимошенко вновь возглавила рейтинг кандидатов в президенты Украины. Её готовы поддержать 20,8% избирателей.

Согласно данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», вторую строчку списка занимает шоумен Владимир Зеленский (13,4%). На третьем месте действующий глава государства Пётр Порошенко (11,1%).

Исследование настроений избирателей проводили с 16 ноября по 10 декабря, в нём приняли участие 40 тысяч человек. При этом почти треть респондентов еще не определилась.

Ранее News.ru писал о том, что актёр Владимир Зеленский заявил, что вынесет на референдум вопрос об урегулировании ситуации в Донбассе в том случае, если станет президентом Украины. На плебисцит он считает нужным вынести список мер, который должен быть сформирован после обсуждения с РФ всех предложений и определения компромиссного варианта.