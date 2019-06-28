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Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пристыдила президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел (МИД) страны Павла Климкина за перепалку, устроенную из-за ответа Киева на российскую ноту по задержанным в Керченском проливе украинским морякам.

Стыдно, больно и крайне опасно для государства, — написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

Она призналась, что от начала и до конца наблюдала за дискуссией двух чиновников, и была крайне разочарована и расстроена поведением обоих.

Это очень опасная турбулентность в управлении, которая просто уничтожает наше государство, — резюмировала лидер «Батькивщины», призвав Зеленского срочно «навести порядок».

В заключении Тимошенко отметила, что в подобных обстоятельствах Парламентская ассамблея Европы (ПАСЕ) и мир никогда не встанут на сторону Киева.

Как писал News.ru, Зеленского возмутило, что он узнал о действиях Климкина на международной арене из Интернета. В ответ глава МИД Украины заявил, что его ведомство не обязано согласовывать свои действия с главой государства. При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил отправить Климкина в отпуск. Таким образом он намерен решить разгоревшийся конфликт.