Тимошенко выдвинули кандидатом в президенты Украины

https://news.ru/storage/news/4f18cb0bf712285baf851f5527eaa116/cd025794-1241-442a-8796-a399c6708d0e_850.jpg Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Юлия Тимошенко

Юлию Тимошенко выдвинули кандидатом на очередных выборах президента Украины. Она баллотируется от партии «Батькивщина», лидером которой является.

Съезд партии состоялся 22 января. На нём, в частности, выступил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Это будут выборы не только нового президента, но и нового курса», — сказал он.

Видеообращение в поддержку Тимошенко записал также экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Слова одобрения высказали и ряд европейских политиков.

Юлия Тимошенко является лидером предвыборных рейтингов. Согласно соцопросам, если бы выборы состоялись в ближайшие дни, то большинство украинцев отдали бы свои голоса за неё.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта.

Ранее News.ru писал о том, что делегаты внеочередного съезда политической партии «Слуга народа» единогласно проголосовали за выдвижение шоумена, художественного руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.