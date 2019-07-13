https://static.news.ru/photo/463a1584-a636-11e9-9687-fa163e074e61_1024.jpg Юлия Тимошенко Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в новом парламенте необходимо создать настоящую «коалицию действий», которая объединит новизну и опыт.

По её словам, возглавляемая ею фракция имеет чёткий план, что делать в первые сто дней. Поэтому политик призывает усилить результат молодой команды с помощью её наработок.

Тарифы, введение обязательного медицинского страхования, возвращение помощи при рождении ребенка, — цитирует « Интерфакс-Украина » сообщение Тимошенко.

Как ранее писал News.ru, Тимошенко назвала фамилии ответственных в том то, что украинцы переплачивали за газ, тепло и горячую воду. По её словам, в этом следует винить экс-президента страны Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и главу «Нафтогаза» Андрея Коболева. В качестве доказательства своих слов депутат предоставила решение двух судебных инстанций по поводу повышения тарифов ЖКХ.