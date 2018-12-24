Тимошенко уверена в победе над Порошенко

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Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко уверена, что обойдёт нынешнего главу государства Петра Порошенко на предстоящих выборах. Такие выводы она сделала по итогам прошедшего голосования — 23 декабря на Украине определялись с главами территориальных общин.

Тимошенко назвала выборы «избирательным армагеддоном», сообщает ФАН. По признанию экс-премьера, ничего подобного она никогда не видела. На пресс-конференции в Киеве она сообщила, что бюллетени печатались на ксероксе, они не были защищены, были и другие нарушения.

«Это, по сути, был избирательный армагеддон, когда фальсификации, принуждение, подкуп — все это было в наличии», — добавила она.

Политик также обрушилась на партию «Блок Петра Порошенко», рассказав, что украинцев заставляли не участвовать в выборах или выдвигаться от БПП. При этом Тимошенко отметила, что явка на выборах была очень высокой. Это, по ее мнению, говорит о том, что «людям не все равно, они хотят менять свою жизнь».

Прошедшие выборы, по оценке лидера «Батькивщины», выиграла её партия, а партия Порошенко получила очень низкий результат.

Тимошенко добавила, что они не позволят Порошенко устраивать фальсификации на голосовании в марте 2019 года, когда украинцы будут выбирать президента.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук назвал имя возможного победителя грядущих президентских выборов. Он подчеркнул, что ему нравится избирательная программа лидера партии «Батькивщина», писал News.ru.