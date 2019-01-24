Тимошенко назвала формулу энергонезависимости Украины

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Юлия Тимошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко дала обещание сделать Украину энергетически независимой страной.

По её словам, которые цитирует пресс-служба партии, у страны достаточно залежей полезных ископаемых, чтобы обеспечить себя газом и углём, поэтому обещание своё она назвала реалистичным.

«Ставлю перед собой задачу, чтобы через пять лет я могла отчитываться о том, что в Украине достигнута энергетическая независимость в полной мере», — обещала кандидат в президенты.

Тимошенко подчеркнула, что достижение этой цели сделает Украину также независимой в политическом плане.

Ранее политик также обещала украинцам, что в случае её избрания президентом страны подаст в отставку, если не продемонстрирует результаты своей работы через 100 дней.

Тимошенко является лидером предвыборных рейтингов. Согласно соцопросам, если бы выборы состоялись в ближайшие дни, то большинство украинцев отдали бы свои голоса за неё.

News.ru писал о том, что Юлию Тимошенко выдвинули кандидатом на очередных выборах президента Украины. Она баллотируется от партии «Батькивщина», лидером которой является. Съезд партии состоялся 22 января. На нём, в частности, выступил первый президент Украины Леонид Кравчук.