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Тимошенко: всегда хотела независимой церкви для Украины

Юлия Тимошенко Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Юлия Тимошенко

в мире [ версия для печати ]

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поздравила украинцев с вручением томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Она заявила, что бог не бросил страну в наиважнейший момент и помог одержать великую духовную победу.

Политик заявила, что с первого дня своей работы хотела, чтобы на Украине была собственная, независимая, праведная и справедливая церковь.

Ранее News.ru писал, что Константинопольский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Церемония состоялась в храме Святого Георгия в Стамбуле возле резиденции Вселенского патриархата.


#украина #церковь #тимошенко
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