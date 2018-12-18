Тимошенко назвала Украину самой бедной страной континента

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что Украина официально является самой бедной страной региона и континента. Она подчеркнула, что миллион украинцев покинули страну за прошлый год и ещё три миллиона готовятся уехать в ближайшее время.
Политик уточнила, что доходы ниже среднего уровня имеют 58,7% населения Украины, 30,5% — доходы ниже прожиточного минимума.
«Мы официально — самая бедная страна региона и континента», — заявила Тимошенко.
При этом она отметила, что власти любят говорить о положительных эффектах трудовой миграции, однако на самом деле этот процесс является бегством. Тимошенко уверена, что изменить ситуацию может только предоставление народу альтернативы в виде власти, которая ценит человека, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Тимошенко поздравила соотечественников с созданием автономной православной церкви и избранием её предстоятеля. Она считает это событие переломным в истории государства.