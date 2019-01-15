Тимошенко требует вступления Украины в НАТО

Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина», требует вступления Украины в НАТО и создания сильной профессиональной армии. Она привела пример, как НАТО тратит $1 трлн в год, чтобы в любую минуту защитить 29 стран — членов альянса.
«Или мы в системе коллективной безопасности и защищены, или мы одни, и нас каждый может прибрать к рукам как хочет. Нам нужно быть сильными и в коллективной системе безопасности», — завила Тимошенко в эфире телеканала ICTV в программе «Свобода слова».
Ещё одним аргументом политика стала информация о массовом исходе из армии в конце прошлого года. Уволились из украинских войск почти 30 тыс. контрактников, «потому что они не могут существовать на тех условиях, которые им предложили. И новый контракт, который уже разработан военным кабинетом и военнослужащими, будет принят законом», — добавила Тимошенко.
Ранее News.ru сообщал, что лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что готовит план реинтеграции и восстановления Крыма и Донбасса. По её словам, территории «безусловно будут возвращены».