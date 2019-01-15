Тимошенко требует вступления Украины в НАТО

https://news.ru/storage/news/4bfae008b8e7e04e08680104488e7a30/fbc4c1ce-d2e0-4e8b-9540-28e97fe7330e_850.jpg Alexander Kosarev/Russian Look/Global Look Press

Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина», требует вступления Украины в НАТО и создания сильной профессиональной армии. Она привела пример, как НАТО тратит $1 трлн в год, чтобы в любую минуту защитить 29 стран — членов альянса.

«Или мы в системе коллективной безопасности и защищены, или мы одни, и нас каждый может прибрать к рукам как хочет. Нам нужно быть сильными и в коллективной системе безопасности», — завила Тимошенко в эфире телеканала ICTV в программе «Свобода слова».

Ещё одним аргументом политика стала информация о массовом исходе из армии в конце прошлого года. Уволились из украинских войск почти 30 тыс. контрактников, «потому что они не могут существовать на тех условиях, которые им предложили. И новый контракт, который уже разработан военным кабинетом и военнослужащими, будет принят законом», — добавила Тимошенко.

Ранее News.ru сообщал, что лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что готовит план реинтеграции и восстановления Крыма и Донбасса. По её словам, территории «безусловно будут возвращены».