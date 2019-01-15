USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,290 $   Brent59.00 $ Bitcoin3,682.74 $
МОСКВА-2°C03:30
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Тимошенко требует вступления Украины в НАТО

Alexander Kosarev/Russian Look/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина», требует вступления Украины в НАТО и создания сильной профессиональной армии. Она привела пример, как НАТО тратит $1 трлн в год, чтобы в любую минуту защитить 29 стран — членов альянса.

«Или мы в системе коллективной безопасности и защищены, или мы одни, и нас каждый может прибрать к рукам как хочет. Нам нужно быть сильными и в коллективной системе безопасности», — завила Тимошенко в эфире телеканала ICTV в программе «Свобода слова».

Ещё одним аргументом политика стала информация о массовом исходе из армии в конце прошлого года. Уволились из украинских войск почти 30 тыс. контрактников, «потому что они не могут существовать на тех условиях, которые им предложили. И новый контракт, который уже разработан военным кабинетом и военнослужащими, будет принят законом», — добавила Тимошенко.

Ранее News.ru сообщал, что лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что готовит план реинтеграции и восстановления Крыма и Донбасса. По её словам, территории «безусловно будут возвращены».


#украина #НАТО #тимошенко
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
в мире 21:49, 26 декабря 2018
Тимошенко закрепила статус главного кандидата в президенты
в мире 15:37, 24 декабря 2018
Тимошенко уверена в победе над Порошенко
в мире 21:13, 18 декабря 2018
Тимошенко назвала Украину самой бедной страной континента
Лента новостей
в мире 03:13
НАСА подтвердило согласие своего главы посетить Россию
происшествия 02:50
Школьники отравились угарным газом в Канаде
общество 02:38
Ставропольского депутата заподозрили в картельном сговоре
в мире 02:06
Глава НАСА согласился посетить Россию
в мире 01:58
Эксперты: Константинополь обманул украинскую церковь
Другие новости
в мире 03:13
НАСА подтвердило согласие своего главы посетить Россию
в мире 02:06
Глава НАСА согласился посетить Россию
в мире 01:58
Эксперты: Константинополь обманул украинскую церковь
в мире 01:50
Одесситы провели митинг «Дельфинарий на костях»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top