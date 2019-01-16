Тимошенко следует советам Маргарет Тэтчер

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что в своей политической деятельности следует советам, которые ей 12 лет назад дала экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер.
«Тэтчер сказала мне тогда, что самое главное для политика — никогда не быть слабым и никогда не сдаваться. Она прошла все тяжкие испытания. И она дала мне целый ряд советов. Один из её советов — никогда не действовать спонтанно, неподготовленно. Всё должно быть просчитано до каждого шага, до каждой цифры и буквы», — написала лидер партии «Батькивщина» в своём Facebook.
Политик добавила, что у её команды больше нет времени на эксперименты.
«Мы — поколение, которое сегодня может построить свою Украину. И у нас всё для этого есть — люди, интеллект, ресурсы», — подчеркнула бывший премьер-министр Незалежной.
Ранее Тимошенко сказала, что её партия располагает значительно большей поддержкой среди украинцев, чем Блок Петра Порошенко. Она отметила, что в данный момент «Батькивщина» имеет 34% голосов избирателей, а партия нынешнего лидера страны может похвастать только 23%, писал News.ru.