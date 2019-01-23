Тимошенко поделилась планом по возвращению Крыма

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Юлия Тимошенко

Кандидат в президенты Украины от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, как именно планирует вернуть Крым и Донбасс под контроль Киева.

По её мнению, переговоры в Минском формате себя исчерпали, поэтому новый президент Украины должен вернуться к Будапештскому меморандуму и добиться от всех подписавших его сторон возвращения Крыма и юго-восточных регионов Украины.

«На этих территориях живёт много настоящих украинских патриотов, которые с нетерпением ждут освобождения от врага», — заявила Тимошенко, выступая на «Форуме единения» партии «Батькивщина».

Ещё одним важным шагом Тимошенко назвала создание на Украине новой армии, отвечающей всем стандартам НАТО. По её словам, благодаря усилению военно-технической помощи со стороны партнёров у страны появится возможность развернуть эффективную систему ПВО и возродить флот, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как писал News.ru, 22 января партия «Батькивщина» выдвинула Юлию Тимошенко кандидатом в президенты Украины. Сейчас она лидирует в предвыборных рейтингах. Согласно соцопросам, если бы выборы состоялись в ближайшие дни, то большинство украинцев отдали бы свои голоса за неё.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта.