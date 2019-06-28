https://static.news.ru/photo/9674434e-99d9-11e9-82e1-fa163e074e61_1024.jpg Юлия Тимошенко Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина нуждается в новой конституции, так как действующая не защищает права человека. Такое мнение высказала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Украине нужна новая конституция, — заявила политик в эфире телеканала « Украина ».

Тимошенко призвала общественность написать текст нового основного закона. Кроме того, она предложила утвердить новую конституцию на всеукраинском референдуме, чтобы каждый имел право повлиять на ситуацию.

Как писал News.ru, Юлия Тимошенко инициировала возбуждение уголовного дела об искусственном доведении газотранспортной системы (ГТС) страны до банкротства. На сегодняшний день она требует от президента Украины Владимира Зеленского созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), так как есть вероятность остановки транзита российского газа с 24 июня.