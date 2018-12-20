Тимошенко призвала Порошенко смириться с поражением

https://news.ru/storage/news/a947504ef9c1eb8175c3087b9bec247a/0e43cfaf-0b67-44e7-8866-e76ceb97296b_850.jpg Jaap Arriens /ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти устраивают гонения на представителей её партии. Экс-премьер Украины посоветовала лидеру страны Петру Порошенко прекратить преследования, а также «не позориться и не позорить страну».

По её словам, власти планируют лишить свободы руководство партийной организации в Черкасской области по «надуманным, юридически ничтожным основаниям».

«Честным способом выборы им [властям] никогда не выиграть. Я знаю, что власти готовят ещё одну серию провокаций — по всей стране псевдопредставители "Батькивщины" якобы будут подкупать избирателей», — написала политик в своём Facebook.

Тимошенко призвала действующего президента «смириться с поражением» на будущих выборах.

«Вам осталось четыре месяца у власти. Смиритесь с проигрышем, хотя бы добудьте этот срок достойно, как положено мужчине. Вы тянете страну назад, в олигархическое прошлое с политическими репрессиями, коррупцией, кумовством, а Украина нуждается в движении вперед», — заключила бывший председатель правительства.

Как писал News.ru ранее, Тимошенко заявила, что Украина официально является самой бедной страной региона и континента. Она подчеркнула, что миллион украинцев покинули страну за прошлый год и ещё три миллиона готовятся уехать в ближайшее время.